21日の県内は、よく晴れて気温が上がり、初夏のような暑さとなりました。霧島市ではフジの花が見ごろを迎えています、色鮮やかに美しく咲くフジの花。霧島市の和気公園では、フジの花が見ごろになっています。和気公園には、23種類、100本ものフジが植えられていて、紫色だけではなく、ピンクや白、珍しい八重咲のものも――。訪れた人たちは、思い思いに散策を楽しんでいました。（見物客）「天気も良くてきれい