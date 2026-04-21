27日からアメリカで開かれるNPT（核拡散防止条約）再検討会議を傍聴する大学生が、長崎市の鈴木市長を表敬訪問しました。 現地ではサイドイベントを主催し、反核のメッセージを発信します。 長崎市役所を訪れたのは、「ナガサキ・ユース代表団」の大学生5人です。 代表団は最新の国際情勢を学び、核兵器の廃絶に向けて、行動できる人材を目指していて、27日からアメリカで開かれるNPT再検討会議を傍