最大9時間ぶっ通し！ 「焼肉ライク」の食べ放題が平日だけじゃなく、休日も始動一人焼肉のパイオニアである「焼肉ライク」が、ついに時間を気にせずお腹いっぱいになれる夢の企画を本格始動します！4月20日より一部の15店舗にて、最大9時間滞在可能な「一人焼肉食べ放題」がスタート。これまで平日限定だった大好評の食べ放題が、ついに週末も楽しめるようになりました（一部店舗除く）。基本コースは2170円からで、牛ホ