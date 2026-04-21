トルコのレストランの前に設置された防犯カメラの映像。画面左から突然、トラックが飛び出してきます。しかも大きく斜めに傾き、火花を散らしながら横転。何台もの車を巻き込みました。荷台で車を押しつぶした際、積んでいた荷物が外に散乱しました。そして、煙を上げながら停止。この事故でトラックの運転手がけがをし、病院に運ばれています。横転の原因は何だったのか。現場は住宅や商店が立ち並ぶ街道沿いで、トラックは下り坂