人気ゲーム『スーパーマリオ』シリーズの新作アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（24日公開）の日本語プレミアム試写が21日、都内で行われ、YouTuberのHIKAKINが登壇。トップYouTuberの階段を駆け上がるきっかけに「マリオ」があったことを明かした。【集合ショット】豪華すぎる！大集結した西野七瀬＆チョコプラ＆宮野真守ら「この日のために作った」という“ギャラクシー”を体現したかのようなジャケ