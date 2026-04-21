青森県で震度5強を観測した地震から一夜が明け、被害の状況も明らかになってきました。一方でSNS上では事実と異なるデマ投稿も拡散されていて、注意が呼びかけられています。線路脇の道路が陥没し、その穴に車の前輪部分がずっぽりとはまって身動きが取れない状態の車。辺りには水もあふれ出ています。ここは20日の地震で震度4を記録した宮城・石巻市。21日朝になり、JR仙石線の踏切近くの道路の陥没と水道管の破裂が確認されまし