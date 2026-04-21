天皇皇后両陛下は、モンテネグロの大統領夫妻と面会されました。午後4時半ごろ、両陛下はお住まいの御所の玄関で、ミラトビッチ大統領夫妻を「お会いできてうれしいです」と笑顔で出迎えられました。モンテネグロは日本との国交樹立20周年を迎え、宮内庁によりますと、陛下は初めて来日した大統領を歓迎し、「モンテネグロは大変美しいと聞いています」と伝えられたということです。両陛下と大統領は、共にイギリスのオックスフォ