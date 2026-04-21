お笑い芸人・ケンドーコバヤシが、18日放送のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（後7：54〜※関西ローカル）に出演。今年1月に誕生した長男のためにチャイルドシートを購入しようとするも、思いがけない理由で断念した。【番組カット】第1子誕生のケンコバにプレゼントを贈る武田真治今回の舞台は、大阪・松原市。2021年にオープンした大型商業施設「セブンパーク天美」を、メッセンジャーの黒田有、武田真治と訪れた。一行は