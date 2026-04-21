お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が20日に公式YouTubeチャンネルを更新。「【緊急生配信】キンコン西野から大切なご報告」というタイトルで動画をアップした。西野は「緊急で生配信させていただいております」と切り出すと、自身が製作総指揮・原作・脚本を務める映画「えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」の観客動員数が30万人を突破したと喜びの報告。これまでの道のりの中では「ネガキャンも凄いありまし