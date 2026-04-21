東都大学野球春季リーグは21日、神宮球場で第3週の1回戦3試合が行われ、10季ぶりに1部復帰した立正大や国学院大、亜大が先勝した。立正大は先発の仁田が1失点で完投し、7季連続優勝を狙う青学大を2―1で破った。亜大は九回に4点を奪い、中大に6―5で逆転サヨナラ勝ち。国学院大は東洋大に2―1で競り勝った。