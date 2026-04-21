管制トラブルの影響で、羽田空港では、夜になっても混雑が続いています。記者リポート：羽田空港の出発ロビーでは欠航便が相次いでいて、予約変更や購入手続きのため多くの人が並んでいます。けさ早く、福岡県にある国土交通省の航空管制システムに障害が起き、羽田空港でも全ての航空便で一時、出発を取りやめるなどしました。その後、羽田の管制システムは復旧しましたが、遅れや欠航便が相次ぎ、現在でも混雑が続いています。利