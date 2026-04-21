天皇、皇后両陛下の長女愛子さまが国際親善のため、１１月にもシンガポールを公式訪問される方向で調整が進んでいることがわかった。実現すれば、愛子さまの外国公式訪問は昨年１１月のラオスに続いて２回目となる。今年は日本とシンガポールの外交関係樹立６０周年にあたり、政府関係者によると、滞在中は記念行事への出席や大統領への表敬訪問などが検討されている。愛子さまは昨年５月に大阪・関西万博の会場を訪れた際、