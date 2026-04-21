広島県廿日市市の山中で21日午後、90代の男性が重機の下敷きとなり、その後死亡が確認されました。消防によりますと21日午後3時ごろ、廿日市市吉和の山中で「90代の男性が重機の下敷きになった呼びかけに応じない」などと通報がありました。男性は4トン重機の下敷きになっていて通報から約40分後に救助され、病院に搬送されましたがその後死亡が確認されました。現場は中国自動車道吉和インターチェンジから約1キロ離れた山中で、