高市総理大臣と会談するため各国首脳が相次いで日本を訪れる中、22日、会談する東ヨーロッパの国、モンテネグロの大統領が日本テレビの単独インタビューに応じました。モンテネグロミラトビッチ大統領「モンテネグロが位置する欧州と日本の間には、関係を強化する動きがあります。私たちが生きる非常に不確実な世界を考えると、この関係は戦略的に重要です。そして、これを支持する高市首相の役割は極めて重要だと考えます」ミラ