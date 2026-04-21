お笑いコンビ、ブラックマヨネーズ吉田敬（52）が21日、カンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演した。黄砂の影響について言及した。この日は、中国大陸から黄砂が飛来し、日本の多くの場所で観測された。その影響か、同番組のお天気キャスターを務める気象予報士の浅田麻実さんもどことなく“鼻声”。吉田は「今日の浅田さんの声聞きゃ、なんか影響食らってんのかな？』と話し、