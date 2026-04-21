予備校講師が不同意わいせつ未遂の疑いで逮捕です。逮捕されたのは、金沢市に住む52歳の男です。この容疑者はことし3月、石川県内の海岸に駐車していた車の中で、10代の女性にわいせつな行為をしようとしたものの、女性がそれを拒み未遂に終わった疑いがもたれています。容疑者と女性には面識があったということです。調べに対し、容疑者は「わいせつな行為をしようと思ってはいない」などと供述しています。