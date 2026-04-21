5月3日から始まる石川県七尾市の青柏祭。祭りで巡行する「でか山」の歴史を学ぼうと、地元の児童が山車を動かす仕組みを体験しました。国の重要無形民俗文化財にも指定されている七尾の青柏祭。祭りの主役は「でか山」と呼ばれる、高さ12メートル、重さ20トンの巨大な山車で、3つの町がそれぞれの山車で、七尾の街なかを練り歩きます。 21日は、その歴史や山車の仕組みについて、地元の児童が学ぶ教室が開かれました。