【その他の画像・動画等を元記事で観る】Daokoが2026年4月12日(日)にリリースしたTVアニメ『よわよわ先生』のOPテーマ「COMIT COMET」のミュージックビデオが公開された。本ミュージックビデオは『映像作家100人2025』にも選出され、現在MUSIC AWARDS JAPANの最優秀ミュージックビデオ作品賞にもノミネートされている気鋭の映像作家・寺本遥が手掛けた。楽曲の持つグルーヴとポップネスを軸に、Daokoのパフォーマンスとライブサポ