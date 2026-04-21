ドル指数上昇、中東情勢への不透明感で＝ロンドン為替 ドル指数が上昇している。「イランはまだパキスタンに代表団を派遣していない＝国営テレビ」と報じられたことで、米国とイランとの２回目の和平協議に対する楽観的な見方に後退している。いわゆる有事のドル買い圧力が広がっている。 ドル指数は東京午前の９８．０６４を安値に、ロンドン市場では９８．３０９に高値を伸ばしている。 ドルインデックス＝98.26(+0