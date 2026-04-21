堺市は２６日に、大和川が子どもたちの自然環境教育の場となるよう、「大和川水辺の楽校まつり」を浅香山校区自治連合会、楽しぃんやさかい大和川などと共催で子どもの水辺協議会を開催する。魚とり・水質調査が体験できる事前申込型の「水辺の楽校教室」、あし笛づくり、丸太切り体験、ふれあい動物園、ステージでのキッズダンス、こどもの自転車体験などの様々な催しを開催予定。入場は無料。会場は大和川公園および河川敷（堺