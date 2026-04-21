大相撲の春巡業は２１日、東京・足立区の東京武道館で行われた。幕内・宇良（３３）＝木瀬＝は、申し合いで小結・熱海富士（伊勢ケ浜）らと関取衆最多に並ぶ計２７番の猛稽古。支度部屋では内容について多くを語らなかったが、報道陣から番数を伝え聞くと「２７番？思いのほかですね」と笑顔を見せた。角界屈指の人気力士も、初場所は４勝１１敗、春場所は５勝１０敗にとどまった。２場所連続の２桁黒星は自身初めてだ。今巡