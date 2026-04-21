◆パ・リーグ西武―ソフトバンク（２１日・ベルーナドーム）ソフトバンクは２回１死一塁、今宮健太が隅田のスレートを左翼席に放り込む今季１号２ランを放った。「ビハインドの展開になりましたが、とにかく自分のスイングをしてつないでいこうと思いました。結果的にうまく体が回転し、たまたま角度がついてホームランといい形につながってくれました」と振り返った。１１日の日本ハム戦（エスコン）で死球を受けて、左肩甲