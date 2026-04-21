4月20日の夜に発表された「後発地震注意情報」。一体どういうものなのでしょうか。 【写真を見る】｢後発地震注意情報｣ 対象エリア外はどう過ごす？専門家に聞く青森で最大震度5強【大石邦彦解説】 （大石邦彦アンカーマン）東海地方では、2024年8月に「南海トラフ地震臨時情報」が出されましたが、その北海道・東北・東日本版だと思っていいかと思います。 発表されたのは、今回で2回目。東日本大震災の2日前に大地震が起