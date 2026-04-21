当時14歳の少女に現金を渡す約束をしてみだらな行為に及んだ罪などに問われている元警察官に、検察は懲役5年を求刑しました。元三重県警警務部の巡査・金丸昂太郎被告(30)はおととし10月、少女(当時14)が16歳未満だと知りながら現金3万円を渡す約束をしてみだらな行為をし、その様子を撮影してデータを保存した罪に問われています。21日の初公判で、金丸被告は「違っているところはないです」と起訴内容を認め、検察側