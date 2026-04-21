◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２１日・長野オリンピックスタジアム）巨人・則本昂大投手（３５）がプロ１４年目で待望の初安打を放った。「９番・投手」で先発。０―０の３回無死一塁、中日・金丸に対して絶妙なバントヒットとなった。プロ通算４２打席目で初めて「Ｈ」ランプをともした。開幕前からプロ初安打に意欲を示していた右腕。楽天時代は３３打数無安打で２６三振（１犠打３四球）。２７年からセ・リーグにも