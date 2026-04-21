プルデンシャル生命の社員らが顧客から巨額の金銭を不正に受け取っていた問題で、会社は来月9日までとしていた新規契約の自粛期間について、数か月延長する方向で検討していることが分かりました。プルデンシャル生命は社員ら100人以上が顧客から合わせておよそ31億円の金銭を不正に受け取っていた問題で、当時の間原社長が引責辞任、来月9日までの90日間、新規契約の保険販売を自粛しています。関係者によりますと、会社はこの自