◇プロ野球パ・リーグ 西武-ソフトバンク(21日、ベルーナドーム)西武の桑原将志選手が初回に足を痛めた様子で途中交代となりました。1番レフトで先発出場した桑原選手はスチュワート・ジュニア投手からアウトコースのボールを引っ張り、レフト線へはじき返すと、守備がもたつく間に一気に3塁へ。スリーベースヒットを放ちますが、3塁に到達する直前に左足を引きずる様子みせ、塁上で苦悶(くもん)の表情をみせます。トレーナーが付