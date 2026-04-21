親権を放棄するような発言をしていた夫が、たったの数時間だけ必死に娘たちの世話をしている姿に唖然ですよね…。しかも疲れた、大変だ、と不満を漏らしながら。妻はきっと、この矛盾を見ていたのでしょう。言葉ではなく、行動で示されるその現実に…。>>【まんが】離婚後同居(ウーマンエキサイト編集部)