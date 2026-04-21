シンガー・ソングライターのあいみょん（31）が、楽屋で撮影したライブ後の自撮り動画を公開し、注目を集めている。【映像】あいみょんの最新自撮りやタトゥーが見える姿16日に更新したXでは、タトゥーが“チラ見え”する写真を投稿。「新しいタトゥー入れた!?お花かな」「タトゥーが見える季節になってきた」などの反響が寄せられていた。最新自撮りを公開20日にはInstagramのストーリーズで、「大阪・フェスティバルホール