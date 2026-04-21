高レベル放射性廃棄物（核のゴミ）の最終処分地の選定を巡り、赤沢経済産業相は２１日、東京都小笠原村の渋谷正昭村長に対し、南鳥島での文献調査に着手する方針を伝えた。文献調査の実施は全国で４例目となるが、今回は国からの申し入れで調査地域が決まった初めての事例となる。渋谷氏と面会した赤沢氏は、「国の判断として文献調査を実施する」と述べた。渋谷氏が２０日に経産相に提出した回答書で示した、南鳥島での最終処