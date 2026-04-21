男性グループ「M！LK」の曽野舜太（23）が21日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。憧れのアイドルからの“神対応”を明かす場面があった。この日はリーダーの吉田仁人とそろって登場。憧れの人がいると振られた曽野は「SnowManの阿部（亮平）さんですね」と回答した。「僕、気象予報士を目指していているんですけれど」と阿部と同じ気象予報士の資格取得に挑戦すると明かし、阿部とは初め