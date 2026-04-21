◇プロ野球DeNAー阪神(21日、横浜スタジアム)阪神は3回、中野拓夢選手の気迫のヘッドスライディングで追加点をあげました。中野選手は第1打席ヒットで出塁すると、3回の第2打席でも内野安打を決めます。佐藤輝明選手のライトへの長打の間にホームへ激走。ヘッドスライディングでホームへ帰還しました。DeNAはリクエストするも覆らず阪神に追加点が。初回から3回まで毎イニング得点を重ねています。