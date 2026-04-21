21日の参議院外交防衛委員会で、無所属（立憲民主・無所属会派）の広田一議員が、この日閣議決定された殺傷能力のある武器輸出解禁について質問した。【映像】小泉大臣が答弁に詰まった瞬間（実際の様子）広田議員は「国際紛争を助長することになる、あるいは国際法に違反するような侵略などの行為に使われる恐れがある場合は、殺傷力の高い武器を移転・輸出することはないという理解でいいか」と質問。小泉進次郎防衛大臣は