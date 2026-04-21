第44回向田邦子賞が21日、都内で発表され、テレビ東京系連続ドラマ「シナントロープ」（25年10月期、主演水上恒司）の脚本で受賞に輝いた作家此元和津也氏（年齢非公表）が都内で会見した。本人の“顔出しNG”の希望により、劇中に登場するハンバーガーショップのマークのお面をかぶり、リモート会見。「名誉ある賞をいただきありがとうございます。スタッフやキャストの皆さんに感謝の気持ちです」と話した。向田邦子賞発表会見に