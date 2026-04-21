【諫山創セレクト原画 新展示】 会場：進撃の巨人 in HITA ミュージアム （大分県日田市大山町西大山4106 道の駅 水辺の郷おおやま 敷地内） 営業時間：9時30分～17時（第3水曜日定休） 入場料：おとな500円、17歳以下無料 【拡大画像へ】 おおやま夢工房は、運営している「進撃の巨人 in HITA ミュージアム」において、4月24日よ