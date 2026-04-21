BMXや3人制バスケットボールなどが楽しめる屋外施設「KーBASEパーク」が美作市におととい（19日）オープンしました。 【写真を見る】岡山県内最大級のアーバンスポーツ施設「KーBASEパーク」バスケットボール3×3のコート2面を完備【美作市】 「KーBASEパーク」は美作市の勝田地区に新しく整備された美作市勝田公民館に併設されている岡山県内最大級の