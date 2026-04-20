東京を拠点に活動する4人組バンド・ผ้าอ้อม99999（パーオームキュウキュウキュウキュウキュウ）。バンド名からも只者ではない雰囲気が漂っているが、真に驚愕するのはその音楽だ。ネットミーム、サブカルチャー由来の多彩な素材をサンプリングし、破壊的にコラージュ。まさに“カオス”と呼ぶしかないサウンドながら、頭にこびり付くポップさとダンス