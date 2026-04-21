9月に開かれるスポーツの国際大会でアーチェリー日本代表に内定した岡山市在住の中西絢哉選手が大森市長に報告に訪れました。 【写真を見る】【アーチェリー日本代表】中西絢哉選手が岡山市長を表敬訪問「金メダルを目指して頑張りたい」9月26日開催のアジア競技大会へ 市役所を訪れたのは愛知県岡崎市で開催されるアジア競技大会でアーチェリー日本代表に内定した岡山市在住の中西絢