モンテディオ山形の相田社長が記者に対し不適切な発言を行った問題をうけ、モンテディオ山形は先ほど記者会見を開き、相田社長の役員報酬の減額などの処分を発表しました。 【写真を見る】「たたっ殺すぞ」などと発言のモンテディオ山形・相田社長は社長を続投役員報酬30％を4か月自主返納などの処分モンテディオ山形が記者会見 モンテディオ山形相田健太郎社長「初めに私の不適切な発言によって精神的な苦痛を与えしま