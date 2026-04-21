【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mr.Childrenが、TBS系『CDTVライブ！ライブ！』でのパフォーマンス映像を一挙に公開した。 ■新曲「産声」「Again」「ウスバカゲロウ」に加え、「Tomorrow never knows」も このたびMr.ChildrenオフィシャルYouTubeチャンネルで特別公開されたのは、3月30日、4月6日に出演し放送された『CDTVライブ！ライブ！』における新曲「産声」「Again」「ウスバカゲロウ」、さらに「Tomo