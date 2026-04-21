21日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比50円高の5万9390円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万9349.17円に対しては40.83円高。出来高は1505枚となっている。 TOPIX先物期近は3775ポイントと前日比1.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.62ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 5939