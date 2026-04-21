鹿児島市の黎明館の特別展示室がリニューアルオープンし、県内の様々な文化財が展示されています。変わったのは、照明。どのように変わったのでしょうか。リニューアルしたのは、鹿児島市の黎明館の2階にある特別展示室です。これに合わせ、県内の文化財が一堂に会する「新しい光で輝くモノたち」が開かれています。（黎明館学芸課・切原勇人学芸課長）「LEDに変えた。資料そのものも傷みがない、そして見や