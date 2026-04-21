20日、東北地方で最大震度5強を観測する強い地震が発生しました。 気象庁と内閣府は「後発地震注意情報」を発表し、地震の発生から1週間程度、すぐに避難できる態勢をとるよう呼び掛けています。 いつ起こるかわからない地震。日ごろの備えを防災士に聞きました。 ※詳しくは動画をご覧ください