中国メディアの九派新聞によると、在済州中国総領事館は21日、韓国の済州を出港して中国の上海へ向かっていたクルーズ船から海に転落した行方不明者は中国の公民であることが確認されたとし、韓国の海警が全力で捜索していると発表した。韓国メディアによると、20日午前6時46分、西帰浦市馬羅島の南西34キロの海上でクルーズ船から1人が海に転落した。通報を受けた海警が警備艦艇2隻など可用装備と人員を派遣して捜索を開始し、海
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