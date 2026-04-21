◇セ・リーグ巨人ー中日（2026年4月21日長野）巨人・則本昂大投手（35）が珍しい形で待望のプロ初安打を記録した。この日は巨人移籍後3度目の先発。3回無死一塁で1打席目を迎え、初球から送りバントの構えを見せた。そして、3球目を三塁側に絶妙なゴロを転がすと、前進していた三塁・高橋が意表を突かれたのか捕球できず、右側をすり抜けた。ライン際をコロコロと転がり、最後は三塁ベースに当たるラッキーな安打となっ