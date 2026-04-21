◇セ・リーグ阪神―DeNA（2026年4月21日横浜）阪神・森下翔太外野手（25）が“フェイク”でテレビ実況のアナウンサーを惑わせた。3回1死一塁、中央大の先輩で、今春の第6回ワールド・ベースボール・クラッシク（WBC）でも共闘したDeNA・牧秀悟内野手が放った右翼への大飛球に対し、一瞬、捕球体勢を取った。フェンス直撃などとなった場合、少しでも一塁走者のスタートを遅らせるための動きだが、打球は失速することなく