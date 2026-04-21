21日朝、羽田空港の管制システムでトラブルが起き、熊本空港発着の便にも影響が出ています。 国土交通省によりますと、午前5時半ごろ、神戸管制部と羽田空港の航空管制システムで障害が発生し、羽田空港を発着する便を中心に出発が一時、制限されました。 約15分後に解消されましたが、航空各社では欠航や遅れが続きました。 熊本空港でも、日本航空の搭乗手続きが一時中断し、受付カウンターには、手続きを待つ搭乗客の