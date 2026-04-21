ソフトバンクのモイネロ投手（30）が21日、筑後市内にあるファーム施設の室内練習場で、約2時間練習を行った。練習内容のメインはキャッチボールだ。計45分ほど行い「ボリュームを大きくいっぱい投げようと思った」とこの日のテーマを話した。両足首に付けるおもりや軌道を見るために自ら線を書いたボールなど、数種類の練習道具を用いて投球の確認を行った。また傾斜のある台を使って力強い球を投げる場面もあった。練習後に