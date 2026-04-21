イラン代表団のトップは21日、アメリカが脅迫する中での交渉には応じないとして、現状のままでは2回目の協議には参加しない意向を示しました。イランのガリバフ国会議長は21日、SNSでアメリカのトランプ大統領が海上封鎖をすることで圧力をかけ、「交渉の場を降伏の場へと変えようとしている」と批判しました。そのうえで、ガリバフ氏はアメリカが脅迫する中で「交渉を受け入れることはない」として、現状のままでは戦闘終結に向け