藤井聡太王位（23）＝王将など6冠＝への挑戦権を争う第67期王位戦挑戦者決定リーグ白組は21日、大阪府高槻市の関西将棋会館で指され、古賀悠聖六段（25）が杉本和陽六段（34）に67手で勝利した。6人が総当たりで5局ずつ指す白組は藤本渚七段（20）が3勝0敗で単独首位。伊藤匠2冠（23）と古賀が3勝1敗の2番手で追う展開になった。将棋は先手・古賀の横歩取りへ進んだ。昨夏の棋聖戦5番勝負は藤井に全局振り飛車で挑んだ振り飛